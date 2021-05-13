Токаев написал письмо директору библиотеки в Латвии

Посол Казахстана Тимур Примбетов вручил Директору Академической библиотеки Латвийского университета Венте Коцере письмо Президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает zakon.kz.

Благодарственное письмо было вручено за вклад в развитие культурных и образовательных связей между Казахстаном и Латвией, а также популяризацию в своей стране творчества великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева.

Посольство Казахстана тесно сотрудничает с Академической библиотекой Латвийского университета. При непосредственной поддержке В. Коцере в 2019 году в библиотеке открыт Казахстанский информационный Центр "Абай".

Директор Академической библиотеки выразила благодарность за высокую оценку е" деятельности по развитию культурно-гуманитарных и образовательных связей между Латвией и Казахстаном, а также подтвердила готовность к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству в рамках реализации совместных проектов с Посольством по случаю 30-летия независимости Казахстана.