Токаев подписал закон, запрещающий продажу земли иностранцам

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений", передает zakon.kz.

Закон предусматривает полный запрет на предоставление сельхозземель иностранцам и иностранным компаниям, казахстанским компаниям с иностранной долей, лицам без гражданства, научным центрам с международным участием, а также кандасам.

Также предусмотрено, что сроки ранее арендованных сельхозземель иностранцами и казахстанскими компаниями с иностранной долей не могут быть продлены и будут находиться во владении только до истечения срока их использования.