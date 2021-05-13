Токаев подписал закон, запрещающий продажу земли иностранцам

13 мая 2021, 09:10
Фото: inbussines.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений", передает zakon.kz.

Закон предусматривает полный запрет на предоставление сельхозземель иностранцам и иностранным компаниям, казахстанским компаниям с иностранной долей, лицам без гражданства, научным центрам с международным участием, а также кандасам.

Также предусмотрено, что сроки ранее арендованных сельхозземель иностранцами и казахстанскими компаниями с иностранной долей не могут быть продлены и будут находиться во владении только до истечения срока их использования.


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