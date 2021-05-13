Больные коронавирусом пытались вылететь из аэропорта Нур-Султана

В пресс-службе аэропорта Нур-Султана подвели итог первого дня работы проекта Ashyq, передает zakon.kz.
За первый день реализации проекта Ashyq сотрудниками Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев были выявлены четыре пассажира с "желтым" статусом, два пассажира с "красным" статусом. Согласно алгоритму пассажиров с "красным" статусом до приезда скорой помощи изолировали, после чего они были госпитализированы, - сообщили в аэропорту.
С 12 мая в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев полноценно запустили проект Ashyq.
Мы бы хотели предупредить всех пассажиров (кто вылетает) о том, что необходимо заранее до приезда в аэропорт скачать приложение и проверить свой статус. В здание терминала пассажиры с "желтым" и "красным" статусами допущены не будут. Вопросы по возврату средств в случае недопуска к рейсу следует направить в авиакомпанию, - обратились в аэропорту.
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