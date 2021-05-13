Цены на жилье стабилизировались в Казахстане

Первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов рассказал о ситуации с ценами на жилье в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что с начала года цены на первичное жилье выросли на 5%, но сейчас стабилизировались.

Сейчас динамика снизилась, за последний месяц - 0,8%. Основная причина роста цен на рынке жилья - это то, что на рынок поступил 1 трлн 200 млрд тенге пенсионных активов денег. Мы для сдерживания роста цен направили застройщикам 11 предупреждений о снижении цены, провели с ними переговоры. Сейчас наблюдаем, что динамика цен на жилье стабилизировалась, - сказал Рустам Ахметов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

C 23 января в стране заработала онлайн-платформа для принятия заявок на использование части пенсионных накоплений. Эти деньги казахстанцы могут направить на улучшение жилищных условий или оплату дорогостоящего лечения. Подробнее можно прочитать здесь.

Тамила Языкова, Нур-Султан