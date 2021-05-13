Собака съела своего хозяина в Шымкенте

Страшная история произошла в одном из шымкентских домов, передает zakon.kz.

5 мая примерно в 12:50 часов в дежурную часть Управления полиции Каратауского района ДП Шымкент поступило сообщение от местного жителя о том, что во дворе одного из домов Шымкент обнаружен труп мужчины.

По информации Департамента полиции Шымкента, на месте происшествия оператвино-следственная группа провела тщательную проверку. Личность потерпевшего установлена. Им оказался местный житель 1958 года рождения. Мужчина проживал один в доме, в которой содержал собаку.

По предварительным данным, через несколько дней после смерти мужчины, голодная собака начала есть труп своего хозяина.

В рамках досудебного расследования назначены ряд экспертизы, направленные на установление причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила пресс-служба Департамента полиции города Шымкента.