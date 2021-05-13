Хабиб - проект UFC? В М-1 ответили на слова Кадырова

Руководитель M-1 Global, известный российский промоутер Вадим Финкельштейн ответил главе Чечни Рамзану Кадырову по поводу экс-чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, передает zakon.kz.

Кадыров ранее заявил, что Хабиб - это проект UFC, так как никогда не выступал под флагом России.

"Смешанные единоборства не олимпийский вид спорта, чтобы выходить под российским флагом. Но, мне кажется, Хабиб всегда представлял Россию и Дагестан. Не видел, чтоб другие бойцы выходили под чьим-то флагом. Хабиб не проект UFC. Его, наоборот, не хотели двигать — не давали титульного боя. Он очень долго шел к успеху и ушёл без поражений. Я не знаю вообще, откуда такое мнение? Таким бойцам, как Емельяненко и Нурмагомедов, вообще ничего доказывать не надо. Они уже все доказали на ринге", - заявил Финкельштейн в беседе с корреспондентом "Чемпионата".