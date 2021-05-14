Сотни погибших сайгаков обнаружили в ЗКО

В Западно-Казахстанской области обнаружили сотни погибших сайгаков, передает zakon.kz.

Об этом сообщил экологический активист Сакен Дилдахмет.

В Жанибекском районе Западно-Казахстанской области зафиксирован падеж сайгаков. Около 350 особей сайгаков погибли по неизвестной причине. Специалисты устанавливают возможную гибель степных антилоп. Обычно, во время окота, встречаются факты падежа среди самок первогодок, - написал он на своей странице в Instagram.

На видео присутствует ненормативная лексика!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Saken Dildakhmet (@sakendildakhmet)

По данным МИА "Казинформ", случай зафиксирован в поселке Кайрат Тауского сельского округа Жанибекского района ЗКО.

Как рассказали местные жители, туши сайгаков обнаружены вдоль канала, а также в степи.

Инспекторы изучили сведения местных жителей. Недавно здесь шел дождь, играла молния. При осмотре были замечены следы скрещивания молний на тушах сайгаков. Сейчас отбирают дополнительные пробы, которые будут направлены на исследование. Всего обнаружено 372 погибших сайгаков. руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Кайрат Кадешев