Сотни туш погибших сайгаков собирают спасатели на водохранилище в области Улытау
Фото: пресс-служба МЧС РК
Сотни туш погибших сайгаков пришлось утилизировать спасателям области Улытау. Тела буквально вмерзли в лед, и во время потепления на Кенгирском водохранилище сотрудники МЧС были вынуждены собирать туши, чтобы обеспечить экологическую безопасность в регионе, сообщает Zakon.kz.
В МЧС поделились печальными кадрами, на которых спасатели одну за другой собирают мертвых степных антилоп. Что стало причиной их гибели, предстоит выяснить специалистам.
Сообщается, что за время этих санитарных мероприятий с февраля утилизировано более 660 туш сайгаков.
"Только с 24 по 26 марта вывезено 110 туш. Составлены акты. В работе участвуют сотрудники ДЧС, "Охотзоопрома" и акимата Жезказгана", – рассказали в министерстве.
Ранее в Кызылординской области вынесли приговор двоим мужчинам за незаконную охоту на сайгаков. Тогда сообщалось, что полицейский со знакомым устроили массовый расстрел целого табуна.
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