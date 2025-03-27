Сотни туш погибших сайгаков собирают спасатели на водохранилище в области Улытау

Сотни туш погибших сайгаков пришлось утилизировать спасателям области Улытау. Тела буквально вмерзли в лед, и во время потепления на Кенгирском водохранилище сотрудники МЧС были вынуждены собирать туши, чтобы обеспечить экологическую безопасность в регионе, сообщает Zakon.kz.

В МЧС поделились печальными кадрами, на которых спасатели одну за другой собирают мертвых степных антилоп. Что стало причиной их гибели, предстоит выяснить специалистам.

Сообщается, что за время этих санитарных мероприятий с февраля утилизировано более 660 туш сайгаков.

"Только с 24 по 26 марта вывезено 110 туш. Составлены акты. В работе участвуют сотрудники ДЧС, "Охотзоопрома" и акимата Жезказгана", – рассказали в министерстве.

Ранее в Кызылординской области вынесли приговор двоим мужчинам за незаконную охоту на сайгаков. Тогда сообщалось, что полицейский со знакомым устроили массовый расстрел целого табуна.