Возможность получения второго компонента вакцины на 21 день сохраняется

В Минздраве РК опровергли информацию об отказе на заявление желающих сократить интервал между дозами вакцины от коронавируса, сообщает zakon.kz.

Информация в СМИ об отказе на заявление желающих сократить интервал между дозами не соответствует действительности. В постановлении главного санитарного врача РК указано, что по обращению граждан, в случае необходимости, есть возможность в период с 21 по 90 дней получить вакцину. пресс-служба Минздрава РК

Ранее Министерство здравоохранения РК получило официальное письмо от разработчиков вакцины академика РАН, директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что увеличение интервала между дозами не влияет на силу иммунного ответа, а в ряде случаев приводит к более высокой активности иммунитета.

В этой связи был увеличен срок вакцинации вторым компонентом "Спутника V". Согласно постановлению главного санитарного врача, интервал между двумя дозами увеличен с 21 до 45 дней, а в целом допускается вакцинация вторым компонентом "Спутника V" в течение 90 дней, - пояснили в ведомстве.

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По словам главы Минздрава Алексея Цоя, "увеличение интервала позволит значительно ускорить иммунизацию населения ввиду того, что в настоящее время все силы медработников преимущественно направлены на охват первым компонентом вакцины".

Введение первого компонента вакцины через 12-14 дней позволит обеспечить выработку антител и уже через три недели получить иммунитет, - отметил министр.

При этом, как отметили в ведомстве, в случае необходимости, граждане Казахстана могут подать заявление по месту получения первого компонента вакцины и получить второй компонент на 21 день.

В Казахстане вакцинацию от КВИ проводят в два этапа: вначале компонентом I в дозе 0,5 мл, затем через 45 дней без учета дня вакцинации - компонентом II в дозе 0,5 мл; при этом в отдельных случаях на основании обращения вакцинируемого допускается проведение вакцинации компонентом II "Гам-КОВИД-Вак" в период с 21 дня до 90 дней.

В настоящее время в медицинских организациях страны имеется достаточное количество вакцины против КВИ. На сегодня остаток вакцины "Спутник V" составляет: первого компонента – около 200 тыс. доз, второго компонента – более 220 тыс. доз. Кроме того, для иммунизации населения имеется в наличии более 28 тыс. доз отечественной вакцины "QazVac" и около 350 тыс. доз вакцины "Hayat-Vax", производства ОАЭ совместно с компанией "Синофарм". На этой неделе также ожидается поступление вакцин второго компонента в количестве 400 тысяч штук. пресс-служба Минздрава РК

В ведомстве отметили, что поставки вакцин от коронавирусной инфекции в страну идут согласно графика и в достаточном количестве, дефицита не наблюдается.

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30 апреля вышло новое постановление главного государственного санврача № 17, в котором внесены изменения в график вакцинации "Спутником V". Интервал между введением первого и второго компонентов данной вакцины должен составить 45 дней. В случае невозможности проведения вакцинации вторым компонентом на 45 день (совпадение на выходные, праздничные дни, выезд в другой населенный пункт и прочее), допускается проведение прививки в течение 90 дней.

1 мая главный санврач РК разъяснил изменение графика вакцинации от коронавируса.