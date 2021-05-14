Воссоединившаяся группа "Кино" проведет мини-тур по странам

Коллектив группы "Кино" вновь собрался и готов покорять концертные площадки, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рен.тв.

Серия концертов пройдет под девизом "Для тех, кто уже не мечтал послушать "Кино" вживую". Сопровождать инструментальную часть будет оцифрованная запись голоса Виктора Цоя. Перед зрителями выступят басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также бессменный гитарист Юрий Каспарян.

Спустя 31 год после распада легендарная группа "Кино" вновь даст несколько концертов - выступления пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Нижнем Новгороде и Риге.

Мы очень долго готовились: это несколько лет напряженной работы с оцифровкой вокала, отрисовкой видео и анимации, создание драматургии концерта. В итоге у нас получилась почти трехчасовая программа, в которой группа, разумеется, исполнит как главные хиты, так и менее известные композиции. Зрители не только услышат голос Виктора Цоя в ранее невозможном качестве, но также увидят его рисунки, - подчеркнул Александр Цой.

В программу войдут такие песни, как "Группа крови", "Звезда по имени Солнце", композиции последнего для группы студийного "Черного альбома", а также "Мама, мы все тяжело больны", "Это не любовь", "Попробуй спеть вместе со мной" и другие, на которые музыканты презентовали клипы в преддверии концертов.