"Зеленая" зона уменьшилась в Казахстане

Северо-Казахстанская область перешла в "желтую" зону, сообщает zakon.kz.
По данным Минздрава, теперь в этой зоне находятся шесть регионов.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 мая выглядит следующим образом:
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.
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В "желтой" зоне: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Костанайская и Кызылординская.
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