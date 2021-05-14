"Зеленая" зона уменьшилась в Казахстане

Северо-Казахстанская область перешла в "желтую" зону, сообщает zakon.kz.

По данным Минздрава, теперь в этой зоне находятся шесть регионов.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 мая выглядит следующим образом: В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

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В "желтой" зоне: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. В "зеленой" зоне: Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Костанайская и Кызылординская.

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