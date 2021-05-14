Рейтинг министерств по ответам на обращения граждан составили в Казахстане

Компания Ranking.kz провела исследование по активности взаимодействия министерств с населением в соответствии с принципами концепции "слышащего государства", передает zakon.kz.

По состоянию на 11 мая текущего года практически на все вопросы населения и бизнеса (99,9%) ответили в Министерстве национальной экономики. В МНЭ поступило 18,1 тыс. обращений. В ТОП-3 министерств по откликам также попали Министерство энергетики и Министерство индустрии и инфраструктурного развития, - отмечают аналитики.

Аутсайдером рейтинга стало Министерство образования и науки. Здесь из поступивших 38,1 тыс. обращений ответа «удостоились» лишь 30,4 тыс., то есть всего 79,7% от общего числа.

Больше всего обращений поступило в Министерство труда и социальной защиты населения: 61 тыс. — в 1,6 раза больше, чем в МОН. При этом Минтруда в отличие от Минобразования успело ответить на 94,3% обращений.

Меньше всего обращений было адресовано Министерству по чрезвычайным ситуациям: всего 436 (ответ получили 96,8% из них). Впрочем, это неудивительно — министерство было создано лишь 9 сентября 2020 года.

Помимо количества обращений и ответов на них была изучена степень удовлетворенности граждан ответами на запросы.

Так, наибольшая доля оцененных казахстанцами ответов, признанных неудовлетворительными, пришлась на Министерство здравоохранения: 434, или 36,9% от всех ответов, данных министерством, которые оценивали пользователи.

В тройку аутсайдеров также попали Министерство труда и социальной защиты населения (36,7% оцененных ответов признаны гражданами бесполезными) и Министерство торговли и интеграции (35%).

Наименьшая доля неудовлетворительных ответов от общего количества оцененных гражданами пришлась на министерство-новичок, Министерство по чрезвычайным ситуациям: лишь 23,8%, или 19 ответов.

Между тем в рейтинге стран по уровню открытости правительства Казахстан в 2020 году занял 81-е место из 128. Индекс страны составил 0,46. Чем ближе индекс к 1, тем выше оценивается открытость правительства.

Индекс открытости правительства определяется степенью, в которой правительство:

• делится информацией;

• наделяет граждан эффективными инструментами для контроля подотчетности правительства;

• способствует участию граждан в обсуждениях государственной политики.

Индекс учитывает, публикуются ли основные законы, доступна ли информация о юридических правах граждан, а также оценивает качество информации, публикуемой правительством.

Выше Казахстана в этом рейтинге оказались соседние Кыргызстан и Россия, ниже — Узбекистан. В тройку лидирующих стран вошли Норвегия, Дания и Швеция. Замкнул рейтинг с худшим показателем Египет.