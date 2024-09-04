Строительство АЭС в Казахстане: ответы на популярные вопросы граждан

В Казахстане общенациональный референдум по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС) состоится 6 октября 2024 года. В преддверии этого события опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы от казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

К примеру, многих интересует, почему строительство АЭС планируется именно в Алматинской области.

Согласно ответу специалистов, выбор места у озера Балхаш рассматривался еще с советских времен и сейчас проходил при взаимодействии и консультациях с крупнейшими международными организациями.

"Южный регион является одним из крупнейших потребителей электроэнергии в стране, но при этом остается дефицитным по собственным мощностям генерации. Строительство АЭС в Алматинской области позволит снизить этот дефицит, обеспечив стабильное и надежное энергоснабжение региона. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию промышленности, инфраструктуры и улучшению качества жизни населения", – уточнили эксперты.

Осенью 2023 года специалисты МАГАТЭ еще раз подтвердили, что нет факторов, препятствующих строительству АЭС вблизи озера Балхаш.

Еще один популярный вопрос звучит следующим образом: какие существуют риски от АЭС?

В ответе сказано:

"Вероятность аварии на современной АЭС – менее одной на 10 миллионов лет, в отличие от угольных станций, где риск в 80 раз выше. Современные АЭС имеют защитные оболочки, предотвращающие радиационные утечки. Ожидаемое воздействие на окружающую среду и здоровье будет значительно ниже установленных норм, поэтому эксплуатация АЭС не окажет негативного влияния на природу и людей, что доказано постоянными исследованиями и наблюдениями за населением, проживающим недалеко от АЭС в разных регионах мира".

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Выступая 2 сентября с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября 2024 года.

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Позднее президент подписал соответствующий указ.