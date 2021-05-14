Как вымыть окна без разводов

Мыть окна лучше всего в пасмурную погоду. Так как при ярком солнце моющие средства очень быстро высыхают и от этого на стеклах появляются пятна и разводы, сообщает zakon.kz.

Сначала промойте окна мыльным раствором, а затем чистой водой. После этого протрите стекло чистой сухой тряпкой из микрофибры. Она отлично впитывает воду и не оставляет на окнах разводов. В завершении протрите стекла обычной газетой, она впитает все остатки влаги и придаст стеклу блеск.

Главные правила

Сначала с помощью салфетки теплой водой смойте грязь и пыль со стекол, не переживайте, если остаются разводы — с этой проблемой нужно разобраться позже. После этого поменяйте воду и хорошенько помойте оконные рамы и подоконники, они обычно собирают на себе основную часть пыли.

Распылите моющее средство равномерно по стеклу. Щеткой-скребком или шваброй с функцией мытья окон нужно растереть и снять остатки средства, а после этого протереть окна сухой салфеткой для окон.

Чтобы не было подтеков и разводов, начинайте мыть окна снизу вверх. Когда будете вытирать стекла насухо — одну сторону протирайте по горизонтали, другую – вертикальными движениями.

При мытье окон можно использовать мыльный раствор, крахмал или раствор с белым уксусом.

Мыльный раствор

Из множества рецептов, этот является самым простым и самым дешевым. Все, что вам нужно сделать, так это смешать столовую ложку жидкости для мытья посуды с четырьмя стаканами воды. Наполните средством бутылку с распылителем. Прежде чем начать мыть окна, используйте влажную ткань без ворса, чтобы избавиться от грязи, особенно вокруг подоконников и рамы.

Раствор с белым уксусом

Если вы хотите, чтобы ваши окна блестели и были защищены от прожилок или пятен, можно использовать белый уксус. Для этого понадобится четыре стакана теплой воды и стакан уксуса.

Крахмал

Разведите столовую ложку картофельного крахмала в литре воды и помойте этой смесью окна. Далее вам лишь останется протереть их обычной водой.