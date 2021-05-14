Несовершеннолетний на угнанном авто сбил девушку в Шымкенте

В Шымкенте несовершеннолетний угнал машину и сбил девушку, передает zakon.kz.

⠀

Жители Шымкента стали свидетелями жуткой аварии возле автопарка. Видео ДТП появилось на странице instagram-канала otyrarkz.

Потерпевшая неофициально работала кондуктором автобуса и временно подменяла свою знакомую.

⠀

Виновником аварии оказался несовершеннолетний юноша. Он угнал авто у родственника и катался по городу.

⠀

В результате сильного удара 21-летняя девушка попала в реанимацию.

⠀



Поступившая пациентка 2000 года рождения. У нее ушиб головного мозга 1-2 степени. Закрытая травма грудной клетки. Закрытый перелом тазовых костей. Травматический шок третьей степени. При поступлении в больницу общее состояние тяжелое. Проводились противошоковая и симптоматическая терапия. В динамике на сегодня с некоторыми улучшениями, — сообщили в управлении здравоохранения Шымкента.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОТЫРАР Новости Шымкент (@otyrarkz)

Данным инцидентом занимается полиция.