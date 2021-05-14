Несовершеннолетний на угнанном авто сбил девушку в Шымкенте

14 мая 2021, 11:57
Фото: car.ru

В Шымкенте несовершеннолетний угнал машину и сбил девушку, передает zakon.kz.

Жители Шымкента стали свидетелями жуткой аварии возле автопарка. Видео ДТП появилось на странице instagram-канала otyrarkz.

Потерпевшая неофициально работала кондуктором автобуса и временно подменяла свою знакомую.

Виновником аварии оказался несовершеннолетний юноша. Он угнал авто у родственника и катался по городу.

В результате сильного удара 21-летняя девушка попала в реанимацию.

Поступившая пациентка 2000 года рождения. У нее ушиб головного мозга 1-2 степени. Закрытая травма грудной клетки. Закрытый перелом тазовых костей. Травматический шок третьей степени. При поступлении в больницу общее состояние тяжелое. Проводились противошоковая и симптоматическая терапия. В динамике на сегодня с некоторыми улучшениями, — сообщили в управлении здравоохранения Шымкента.


Данным инцидентом занимается полиция.

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Публикация от ОТЫРАР Новости Шымкент (@otyrarkz)


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