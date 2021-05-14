Вас вербуют. Что делать?

Ловля душ происходит, как правило, на улице, на работе, на месте учебы и в соцсетях. Как избежать участи жертвы и не попасть в деструктивные радикальные течения, рассказывает эксперт, профессор Зарема Абдуллина, передает zakon.kz.

Говоря о профилактике и борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом, а также о методах вербовки и приеме защиты, директор Департамента по молодежной политике, профессор Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева Зарема Абдуллина отметила, что терроризм бывает не только религиозный, как думают многие в нашем обществе, но и националистический, терроризм левых экстремистов, терроризм правых экстремистов, терроризм анархистов.

Основными тенденциями терроризма являются глобальный характер, нарастающее вовлечение молодежи, активное использование современных технологий, работа с "образованной" частью населения (при этом предпочтение отдается наличию власти или денег, остальное, как говорится, мясо, нарастет), рост жестокости террористических акций, а также уровня финансирования и материально-технической обеспеченности, активное блокирование с организованной преступностью.

- Многие думают, что религиозный экстремизм и терроризм существуют только в исламе, что это явление возникло сравнительно недавно, в XX веке, и что вербовщика можно сразу опознать по внешнему виду и поведению, но это типичные заблуждения, - отметила эксперт. – Во-первых, экстремистская идеология и террористические группировки существовали во всех конфессиях. Например, "Сыны Иисуса", "Господня армия сопротивления", "Армия бога", движение ополчения в США и так далее. Во-вторых, экстремистская идеология и террористические группировки сопровождают человечество на протяжении многих столетий (сикарии, ассасины, ниндзя и другие). В-третьих, то, что вербовщик - это восточный мужчина с бородой и в коротковатых штанах – стереотип. В действительности это может быть кто угодно и внешность у них может быть самая разная, и они могут быть любой национальности, среди них есть завсегдатаи сайтов знакомств и групп по интересам.

Что касается жертв вербовщиков, то это чаще всего люди с повышенным уровнем внушаемости, слишком наивные и доверчивые, или те, кто находится в состоянии кризиса или сильного стресса. Также это могут быть молодые люди с неокрепшей психикой, и особенно подростки, одинокие мужчины и женщины, люди, склонные к асоциальности, фанатизму, не имеющие достаточного образования. Кроме того, в этот список можно отнести и людей, испытывающих страсть к алкоголю, наркотикам, с большими долгами и юные романтические девушки.

Социальный и психологический портрет вербовщиков показывает, что среди них наибольшее количество составляют люди, склонные к алкоголю – более 60 процентов. Затем идут игроманы (43%), люди с психологической травмой (39%), черепно-мозговой травмой (63%), имеющие судимость (32%), употребляющие наркотики (27%) и из неполных семей (18%).

Факторами влияния являются в основном друзья, родственники, религиозные структуры и интернет, но на первом месте, конечно же, стоит всемирная паутина – 39%. Затем религиозные структуры, родственники и на самом последнем месте друзья, их не более 16 процентов.

Какие же приемы используют вербовщики и экстремисты? Прежде всего это психологическое программирование – НЛП, утаивание или искажение информации, в результате у человека пропадают сомнения и возникает потребность войти в эту "семью". Далее идут игры, подобные детским, групповое пение, объятия, прикосновения и лесть, монотонное пение и повторяющиеся действия, изоляция от остального мира, отказ от сна под маской духовных упражнений, недостаточное питание и максимальная загрузка всех каналов восприятия. Результат этого таков – за короткое время прежние ценности человека заменяются на новые.

- Сам процесс вербовки происходит, как правило, на улице, или на работе, на месте учебы и, конечно же, в соцсетях, - рассказывает лектор. – Уличная вербовка – это, скажем так, нижний этаж системы "ловли душ". Объекты вербовки достаточно случайны. Вербовщики не самые квалифицированные, с низким уровнем посвящения и в большинстве случаев — с нулевым уровнем участия в прибыли. Что касается вербовки на работе или на месте учебы, то возможности влияния здесь завязаны на регулярном общении и использовании знаний о ваших конкретных проблемах. Противостояние требует большего напряжения и сосредоточенности. Ну а при вербовке в соцсетях происходит переход на личность. При этом ключевой словоформой является "Я знаю, что тебе делать…". То есть идет сравнительная оценка вас или ваших знакомых, советы и прогнозы, а то и вовсе демонстрацию знаний вашей ситуации и проблем, а также предложение совета и помощи, хотя они не являются вашим близким человеком. Это речевой агрессор, он выводит вас на эмоции и пытается сделать должником из-за навязанной им же услуги.

Кроме того, как пояснила эксперт, ключевыми словоформами в лексиконе вербовщиков являются такие, как "Я в шоке!". Это значит, что на волне эмоций он получил от вас желаемую информацию. Или "Я что-то знаю, чего не знаешь ты…" - такое речевое поведение агрессора направлено на подавление собеседника собственными "знаниями", "важностью", "влиятельностью" с целью что-то ему внушить или получить. Это все маскировка попытки получить информацию от человека, втянув его в дискуссию.

Также вербовщики могут использоваться жаргон, подчеркнутое просторечие типа "Ты кто такой, давай, до свидания..." или двусмысленность, подмену понятий и демагогии, например, "Если кто-то кое-где у нас порой...". Как видим, тут мысль собеседника как бы "мутная", но при этом он упорно желает ее выразить. Либо это неинтересный собеседник, либо не хочет, чтобы вы поняли его истинные намерения. Это попытка манипулирования.

Характерными особенностями завербованного человека является изменение привычек, интересов и увлечений, поведения, взглядов, образа жизни, внешности, денежных трат. Не обязательно должны присутствовать все семь признаков, достаточно хотя бы одного.

Как противостоять вербовке – это очень важный вопрос. Если это уличная вербовка, то надо сразу задать себе контрольный вопрос: "Хотел бы я быть похожим на него?". Если не хотите, то поймете, что не надо с ним дальше общаться. Также при разговоре следует изначально проявить твердость и принципиальность занимаемой вами позиции и при необходимости быстро выйти из разговора, сославшись на занятость, усталость и т. д.

Также не следует брать на память предлагаемую литературу и ни в коем случае не оставлять им свой адрес или телефон. Лучше всего - не вступать во взаимодействие с любезно-навязчивыми незнакомцами.

А если вербовка происходит на работе или месте учебы, то нужно проявлять настороженность в случаях, если потенциальная работа связана с символикой, литературой или ритуалами некой нетрадиционной религии. Или если предлагаются бесплатные курсы по обучению эффективному менеджменту, маркетингу, отношениям с общественностью, психологии общения или новым философским течениям. Или если коллегой, начальством, подчиненными навязываются услуги, дружба, помощь, немотивированная поддержка и понимание.

При вербовке в соцсетях можно использовать стратегию реагирования на словесные атаки. Существуют два вида реакции. Первая – строгая, когда можно ответить, но не поощрять продолжение беседы. Вторая – игровая, когда реагируешь с юмором, это обесценивает слова собеседника до уровня шутки.

Средствами правильного реагирования при любом типе вербовки являются самоконтроль - надо быть всегда настроенным на диалог и не вестись на провокации — не впадать в агрессию, не отвечать на оскорбления и т.д. Желание перевести беседу в рациональное русло, по крайней мере, попытаться. Чтение и знание законов о печатном слове и слове вообще. При этом можно использовать такие методы: перевести разговор на другое, скорректировать или смягчить слова собеседника, всегда четко оговаривать, что это мнение, а не утверждение, делать ссылку на источник информации.

Подготовила Торгын Нурсеитова