Бежать и прятаться: советы сотрудника спецслужбы, что делать при теракте

После последних событий в мире становится ясно, что теракты – это непредсказуемое явление. Но они зачастую происходят именно в местах массового скопления людей. Поэтому, чтобы обезопасить себя и свою семью, всегда нужно быть бдительным и внимательным.

Чтобы детально разобраться, как действовать во время теракта, Zakon.kz поговорил с председателем Республиканского общественного объединения "Контртеррористический комитет", полковником запаса КНБ РК Аманжолом Уразбаевым.

По словам эксперта, с каждым годом действия террористов становятся все более изощренными и непредсказуемыми. К примеру, автомобиль использовали в качестве орудия совершения теракта или из-за буллинга расстреляли одноклассников, что никому ранее и в голову не могло прийти. Теракт в Москве эксперт отнес к категории безрассудных, садистских расстрелов беззащитных людей по аналогии с норвежским террористом Брейвиком.

Сохраните в телефоне контакт экстренных служб: 110 – единый номер для приема звонков о террористической угрозе.

Оцените обстановку и укройтесь в безопасном месте

Как посоветовал эксперт Аманжол Уразбаев, в любой чрезвычайной ситуации есть универсальные алгоритмы действий, которых следует придерживаться, тем более если вы оказались на месте теракта.

"Прежде всего, нельзя поддаваться эмоциям и тем более, сеять панику среди окружающих и попадать под влияние неуправляемой толпы. Постарайтесь оценить обстановку, сориентироваться по карте дверей в случае эвакуации и найти выход из здания. После этого, если вблизи нет выстрелов, максимально быстро покинуть строение и сообщить экстренным службам о происшествии. Если вблизи звучат выстрелы или взрывы, необходимо укрыться и забаррикадироваться", – Аманжол Уразбаев

Эксперт считает, что террористы не будут преодолевать препятствия вслед за вами, им легче найти более легкие мишени. Ни в коем случае нельзя:

предпринимать несогласованных действий по нейтрализации преступников,

вступать в переговоры с террористами,

проявлять активные действия во время штурма здания спецподразделениями, поскольку вас могут принять за террориста и уничтожить.

"Преступник, задумавший совершить теракт, заранее готовится к его проведению. У него может быть различный арсенал оружия, от охотничьего ружья и автомата до боевых гранат или самодельных взрывных устройств. Соответственно, никогда нельзя рассчитывать на благоразумие террористов, это оружие они заготавливают не для запугивания, а для применения. Потому самая главная задача человека, оказавшегося в такой ситуации, – проявить максимум усилий, чтобы покинуть здание или место теракта", – подчеркивает полковник запаса.

Следите за событиями в мире

По словам Аманжола Уразбаева, чтобы обезопасить себя и свою семью, прежде всего нужно быть осведомленными. Рекомендуется следить за новостями и предупреждениями о возможных террористических угрозах в вашем регионе. Это поможет быть готовыми к возможным ситуациям.

"Заранее обсудите со своей семье, что делать в случае террористической атаки. Определите места для укрытия и пути эвакуации. Необходимо обучить членов семьи, независимо от возраста, правилам поведения в случае террористической угрозы, в том числе, как вызвать экстренные службы и оказать первую помощь". Аманжол Уразбаев

Эксперт отмечает, что важно обеспечить связь с членами семьи, особенно если кто-то из них находится вне дома. Заранее определить места встречи в случае отсутствия связи. Подготовить сумки с необходимыми предметами для выживания и оставить их готовыми к использованию в случае эвакуации.

Главный совет – не паникуйте. В случае возникновения чрезвычайной ситуации попытайтесь сохранить спокойствие и принимать решения осознанно. Паника может затруднить эффективную реакцию. Чтобы обезопасить себя и свою семью при террористических угрозах, следует сочетать осведомленность, планирование и готовность к действиям в критических ситуациях.

Что, если вы стали свидетелем готовящегося террористического акта

Аманжол Уразбаева рассказал, что для оказавшихся свидетелями готовящегося террористического акта и готовых помочь предотвратить его предусмотрено материальное поощрение от 2,5 до 3,5 миллиона тенге. Приказ об утверждении "Правил установления и выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма" подписан председателем КНБ РК 16 июня 2023 года.

"С приказом можно ознакомиться в открытом доступе. Я бы рекомендовал сообщать о любых ваших обоснованных подозрениях по номеру 110. Ведь предотвратить непоправимое легче, чем потом сожалеть о последствиях или более того, самому оказаться в списке погибших", – сказал эксперт.

Как должны проверять помещения, где планируется мероприятие

Вопросы обеспечения безопасности объектов, уязвимых в террористическом отношении, в Казахстане четко урегулированы законодательством. У каждого объекта массового посещения людей есть паспорт антитеррористической защищенности, где изложены подробные схемы здания, системы оповещения, наблюдения, пожарной безопасности и другие параметры, требуемые для его безопасного функционирования и принятия экстренных мер при возникновении чрезвычайных ситуаций.

По мнению эксперта, навыки, как действовать сотрудникам при таких мероприятиях, необходимо регулярно подкреплять тренингами в виде проверки систем оповещения, эвакуации при угрозе взрыва или пожара.

"Обучение персонала и регулярные тренировки в местах массового посещения помогают понять, какие шаги следует предпринять в случае теракта, включая вызов экстренных служб, поиск безопасных укрытий и оказание первой помощи пострадавшим", – говорит Аманжол Уразбаев.

Специалист считает, что важно сделать доступными знания о признаках подозрительной деятельности и методах предотвращения терактов для персонала и руководства торгового центра, театров, стадионов, школ, университетов, что может помочь обнаружить и предотвратить потенциальные угрозы до их реализации. Также эксперт отметил, что, как правило, наиболее эффективно выявлять злоумышленников с помощью личного наблюдения и досмотра, лишь затем путем видеонаблюдения и фиксации.