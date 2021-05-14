Дождливая суббота ждет казахстанцев 

Синоптики предоставили прогноз погоды на 15 мая, сообщает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с Северо-Западным антициклоном ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на севере и юго-востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и западе с пыльной бурей, на севере ночью и утром местами туман, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области местами с пыльной бурей.

В Кызылординской области ожидается ночью местами, днем на большей части усиление ветра 15-20 м/с, местами с пыльной бурей.

В Атырауской области днем местами ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, днем местами – усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Атырауской, Мангистауской областях местами ожидается сильная жара. В Кызылординской области на большей части, в Алматинской области в отдельном районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +25+27°С.

в Алматы переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +16+18°С.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +28+30°С.