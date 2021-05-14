Какой налоговый режим выбрать для ИП

При регистрации в качестве индивидуального предпринимателя физическому лицу необходимо выбрать один из налоговых режимов, по которому будет работать ИП. Какой налоговый режим можно выбрать и какие льготные режимы действуют сейчас? Об этом рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.

В Налоговом кодексе предусмотрены специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса (СНР для СМБ), которые устанавливают упрощенный порядок исчисления и уплаты отдельных видов налогов, льготные ставки и другие механизмы, направленные на уменьшение налоговой нагрузки.

Как отмечается, специальные налоговые режимы не вправе применять ИП, осуществляющие ряд видов деятельности: производство, хранение и оптовая реализация подакцизных товаров, реализация бензина, дизельного топлива и мазута, проведение лотерей, недропользование, сбор и прием стеклопосуды, сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов, консультационные услуги, деятельность в области бухгалтерского учета или аудита, финансовая, страховая деятельность и др.

В Казахстане действуют следующие виды специального налогового режима для бизнеса:

на основе патента;

на основе упрощенной декларации;

с использованием фиксированного вычета.

Более того, для предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших от пандемии секторах введен новый специальный налоговый режим розничного налог, который предусмотрен для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Расскажем о каждом из них.

Специальный налоговый режим на основе патента

Обязательные условия:

- не используется труд наемных работников;

- доход за год не превышает 3 528-кратный размер МРП.

Патент вправе применять ИП, которые помимо соответствия вышеуказанным условиям, осуществляют деятельность в форме личного предпринимательства, а также, осуществляют один или несколько из 32 видов деятельности (деятельность такси, сдача в аренду и т.д.).

Ставка ИПН составляет 1%, к доходу, полученному за налоговый период. Предусмотрена возможность предоставления налоговой отчетности от одного месяца до года. Преимущественно данный режим применяют налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере услуг, по сдаче в аренду имущества.

На основе упрощенной декларации

Обязательные условия:

- среднесписочная численность работников за полугодие не превышает 30 человек;

- доход за полугодие не превышает 24 038-кратный размер МРП.

Ставка ИПН составляет 3% от дохода (без учета расходов). Налоговая отчетность предоставляется 1 раз в полугодие. В упрощенной декларации отражаются подлежащие уплате в бюджет суммы индивидуального подоходного налога с доходов, а также отражаются ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты, и социальные платежи, как за самого ИП, так и с работников.

Режим применяют преимущественно налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере торговли, общественного питания, оказывающие прочие виды услуг.

При этом в доход не включаются доходы в пределах 70 048-кратного размера МРП, полученные ИП путем безналичных расчетов с обязательным применением трехкомпонентной интегрированной системы.

С использованием фиксированного вычета

Обязательные условия:

- среднесписочная численность работников за год не превышает 50 человек;

- доход за год не превышает 144 184-кратный размер МРП.

Предусмотрен дополнительный фиксированный вычет в размере 30% от суммы совокупного годового дохода, без подтверждающих документов (при соответствии определенным условиям), а также, помимо вычета по расходам на оплату труда, предусмотрено уменьшение налогооблагаемого дохода на 100% от фонда оплаты труда.

Для данного режима установлены более высокие (по сравнению с упрощенной декларацией) критерии по размерам предельного дохода и предельной численности работников.

Преимущественно режим применяют налогоплательщики, осуществляющие оптово-розничную деятельность, предоставляющие прочие виды услуг, а также работающие в сфере строительства.

Специальный налоговый режим розничного налога

Его вправе применять налогоплательщики, признающиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом РК и осуществляющие исключительно один или несколько видов деятельности, определенных Правительством РК для данного режима.

Ставка ИПН 3%. Объектом обложения является доход без учета расходов. Налоговый период – календарный квартал. Данный режим действует с 1 января 2021 года и рассчитан на 2 года.

Введение режима розничного налога с единой льготной ставкой и освобождением от НДС и социального налога является временной и необходимой мерой поддержки для субъектов бизнеса, работающих в наиболее пострадавших от пандемии секторах экономики, и позволит им значительно упростить налогообложение.