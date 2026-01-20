Как выбрать налоговый режим в 2026 году: предпринимателям сделали важное предупреждение

С 1 января 2026 года в Казахстане действует новый Налоговый кодекс, который сократил количество специальных налоговых режимов до трех, сообщает Zakon.kz.

Комитет государственных доходов МФ РК разъяснил, какие режимы предусмотрены и в каких случаях предпринимателям необходимо до 1 марта 2026 года подать уведомление о выборе режима налогообложения.

Новым Налоговым кодексом предусмотрены три специальных налоговых режима: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для крестьянских и фермерских хозяйств.

В рамках нового Налогового кодекса количество специальных налоговых режимов сокращено, то есть они оптимизированы до трех, ранее их было семь. Осталось три специальных налоговых режима.

Первый – специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.

Второй – специальный налоговый режим для самозанятых.

Третий – специальный налоговых режим для крестьянских и фермерских хозяйств, отметил руководитель Управления администрирования специальных налоговых режимов Комитета государственных доходов МФ РК Ерканат Шынберген.

Что нужно знать предпринимателям:

СНР на основе упрощенной декларации

Налогоплательщикам, планирующим применять данный режим, необходимо до 1 марта 2026 года подать уведомление о применяемом режиме налогообложения.

Если уведомление не представлено в указанный срок, налогоплательщики автоматически будут переведены на общеустановленный порядок налогообложения с датой начала с 1 января 2026 года.

Подать уведомление можно через:

Кабинет налогоплательщика (ИС ИСНА в разделе "Подать документы" – "Уведомление о применяемом режиме налогообложения");

Специальное мобильное приложение "E-Salyq Business" ("сервис" – "смена налогового режима ИП");

УГД по месту нахождения на бумажном носителе;

Приложения банков (на сегодня сервис реализован в приложении Kaspi Bank в разделе "госуслуги" – "изменение реквизитов и налогового режима ИП").

Переход на режим для самозанятых

С 1 марта 2026 года налоговые органы автоматически снимут с учета в качестве ИП налогоплательщиков, применявших в 2025 году СНР на основе патента или СНР с использованием специального мобильного приложения.

налоговые органы автоматически снимут с учета в качестве ИП налогоплательщиков, применявших в 2025 году СНР на основе патента или СНР с использованием специального мобильного приложения. Датой снятия с учета будет признаваться 1 января 2026 года , при этом сохраняется право подать заявление на снятие с учета самостоятельно.

, при этом сохраняется право подать заявление на снятие с учета самостоятельно. Снятие с учета не производится в случаях, если налогоплательщиком подано уведомление о применяемом режиме с выбором другого режима. При этом датой начала применения СНР для самозанятых признается дата формирования первого чека в мобильном приложении "e-Salyq Business".

Переход на режим для крестьянских и фермерских хозяйств (КФХ)

Переход на данный режим осуществляется автоматически налоговыми органами до 1 марта 2026 года и не требует подачи уведомления.

Ранее специалисты Министерства финансов РК в рамках акции "Народный бухгалтер" ответили на наиболее актуальные вопросы казахстанцев, возникающие в связи с введением нового Налогового кодекса с 1 января 2026 года.