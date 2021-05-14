Можно ли вакцинироваться от коронавируса при обострении аллергии 

Можно ли ставить вакцину от коронавируса при обострении аллергии. На этот вопрос ответила заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии Минздрава РК Лаззат Ералиева, передает корреспондент zakon.kz.

Дело в том, что вакцины противопоказаны для вакцинации именно при обострении аллергических заболеваний. Или если у вас в анамнезе уже была реакция на какой-то препарат, допустим, на куриный эмбрион или на ранее введенную вакцину. Все остальные аллергические реакции, в том числе поллинозы, которые сейчас случаются весной, не являются противопоказанием для вакцинации, - пояснила Ералиева.

По ее словам, вакцины от коронавирусной инфекции не содержат антибиотиков или тех препаратов, которые могут вызвать аллергию.

Если у человека была когда-то аллергия, или он знает, что он может дать аллергию, тогда, конечно, вакцинироваться ему пока не следует. Если же у него имеется желание, то можно будет проводить вакцинацию под прикрытием антигистаминных препаратов. Мы это говорим даже аллергичным детям, которые идут на вакцинацию, то есть, они за два дня могут принять антигистаминные препараты, и затем, в течение двух-трех дней после вакцинации также могут принимать антигистаминные препараты, - заключила представитель ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан