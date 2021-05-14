МВД проверит все школы

МВД начало проверки в учреждениях образования, сообщает zakon.kz.

В министерстве внутренних дел состоялось внеочередное оперативное совещание по вопросам обеспечения безопасности учащихся в организациях образования.

Глава министерства Ерлан Тургумбаев поручил руководителям служб МВД и территориальных департаментов полиции обследовать все образовательные учреждения на оснащенность системами видеонаблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, тревожными кнопками, охранной сигнализацией и физической охраной.

В рамках ОПМ "Қару", которое начнется 17 мая, обеспечить проверку на предмет законности реализации оружия и боеприпасов, условий их безопасного хранения в оружейных магазинах, а также у юридических и физических лиц, являющихся владельцами огнестрельного оружия. Также будет осуществляться постоянный мониторинг интернет-пространства для выявления и реагирования на факты пропаганды жестокости и насилия, в том числе на молодежных форумах и пабликах.

Дети – самая уязвимая часть общества. Поэтому их безопасность всегда в приоритете. Совместно с местными исполнительными органами, учреждениями образования и гражданами мы должны принять все необходимые меры для того, чтобы дети могли получать образование в школах, а родители не беспокоились об их безопасности. глава МВД Ерлан Тургумбаев