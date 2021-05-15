Китайский зонд приземлился на Марс

15 мая 2021, 07:21
Фото: Pixabay

Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" совершил успешную посадку на поверхность Марса. Об этом сообщает "Синьхуа", передает zakon.kz.

Отмечается, что Китай впервые в истории высадил космический аппарат на Красной планете.

23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан на Хайнане был запущен беспилотный космический аппарат "Тяньвэнь-1". В феврале он достиг орбиты Марса. Находящийся на его борту марсоход "Чжужун" займется исследованием грунта, ионосферы и климата.


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