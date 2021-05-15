Кремль назвал недружественные страны

Правительство России официально утвердило перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия. Документ опубликован на официальном интернет-портал правовой информации РФ, передает zakon.kz.

В список попали две страны - США и Чехия.

На сегодняшний день Чехия и США сочтены российским руководством как наиболее очевидные примеры недружественных стран, но в будущем этот список, судя по всему, будет расширен. Так считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Скандал Чехии и России вокруг взрыва на складе боеприпасов до сих пор на слуху, а США воспринимаются Москвой как лидер антироссийских демаршей на Западе, - приводит РБК слова эксперта.

Среди вероятных кандидатов на пополнение списка недружественных стран Кортунов назвал страны Прибалтики и Центральной Европы, а также некоторые постсоветские государства. По мнению Кортунова, дипломатические ограничения и составление списков недружественных стран вряд ли нанесут серьезный дополнительный урон отношениям с Западом.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не станет огульно заносить в этот список любую страну — такие решения будут приниматься на основе глубокого анализа ситуации и выявления возможностей вести дело со страной альтернативным способом.