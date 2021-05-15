Массовое отравление нефтянников произошло в ЗКО

15 мая 2021, 15:08
Фото: Pixabay

В ЗКО в Бурлинскую районную больницу поступили пять пациентов с пищевым отравлением. Все они – работники одной из нефтегазовых компаний региона, передает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Двое в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение. Остальные трое в состоянии средней степени тяжести поступили в инфекционное отделение. Позже в больницу поступил ещё один пациент с такими же симптомами.

Сейчас у всех состояние средней степени тяжести, они получают лечение с диагнозом "пищевая токсикоинфекция".

В столовой компании, где питались работники, санэпидемиологи организовали проверку.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?