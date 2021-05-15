Хоккейный матч Беларусь – Казахстан отменили из-за заражения коронавирусом

Товарищеский матч между сборными Беларуси и Казахстана, который должен был состоятся 15 мая, был отменен, сообщает zakon.kz.

14 мая после прохождения очередного ПЦР-тестирования сборной Казахстана у одного представителя делегации был выявлен положительный результат на Covid-19. Повторный тест также дал положительный результат, поэтому данный представитель сборной ушел на 10-дневную самоизоляцию, говорится на сайте Федерации хоккея Казахстана.

После появления данной информации команда согласно действующим антиковидным правилам Латвии и регламента ИИХФ ушла на самоизоляцию.

Вечером все представители команды сдали анализы на наличие антител. Результаты тестирования дали возможность организационному комитету Чемпионата мира разрешить нашей команде продолжить тренировочный процесс без проведения матча со сборной Беларуси для минимизации рисков перед началом более важных матчей в рамках самого чемпионата мира.

Начиная с 16 мая все команды-участницы турнира уходят на запланированную самоизоляцию. Далее рабочий процесс возобновляется по утвержденному ранее графику.

Штаб сборной Казахстана благодарит исполнительные органы Латвии, представителей ИИХФ, а также оргкомитет турнира за круглосуточное содействие, оперативную работу и реагирование в сложившейся ситуации.