Как будут собирать туристский взнос с иностранцев

Как будет взиматься туристский сбор в Казахстане, какой размер он составит. На эти и другие вопросы ответили в Комитете индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК, передает zakon.kz.

Законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности" предусмотрено, что туристский взнос будет взыматься с иностранцев за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов по всему Казахстану, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах, - пояснили в ведомстве в ответ на запрос редакции.

Как отмечается, операторами туристского взноса для иностранцев будут являться сами объекты, предоставляющие места размещения туристам.

По информации комитета, утверждать ставки туристских взносов будут местные маслихаты. Разрабатывают же их и представляют на утверждение акиматы.

При этом указывается, что правила уплаты туристского взноса будут утверждены Правительством РК.

В процессе согласования с бизнесом, заинтересованными госорганами, будут отдельно проговариваться иные требования и условия. Так, в зависимости от ситуации в мире на рынке или времени года будет возможность определять нулевую или пониженную ставку. К примеру, если зимой или в пандемию спрос падает, будет возможность понизить размер туристского сбора. Иными словами, будет применен дифференцированный подход, - пояснили в комитете.

При этом правилами будет установлена пороговая ставка в размере не более 5 % от суточного проживания.

В ведомстве также отметили, что главная цель туристского взноса заключается в том, чтобы внести больше вклада, в том числе финансового, в развитии туристской инфраструктуры и продвижении того или иного региона.

Собранные средства, поступившие в местный бюджет от туристского взноса, будут использованы для развития инфраструктуры регионального туризма, в том числе и мягкой инфраструктуры: указатели, качественное интернет соединение и прочее.

На вопрос, какую сумму планируется собирать в год и какое количество туристов ожидается в стране за этот период, в комитете индустрии туризма ответили, что ориентируются на допандемийный 2019 год, когда, по данным Бюро национальной статистики, количество иностранных туристов составило 980 тыс. человек.

Предположим, что при ставке в размере 500 тенге и при условии однодневной ночевки, общая сумма туристского взноса составит 490 млн тенге, что, в свою очередь, является существенным вкладом в развитие туристской инфраструктуры, - заключили в ведомстве.