Карантин продлили в Индии 

Карантин в Дели продлили до 24 мая, сообщает zakon.kz.

Мы наблюдаем хорошее восстановление после карантина. Число случаев коронавируса снижается. Мы не хотим терять то, чего мы добились за последние несколько дней. Мы продлеваем блокировку еще на одну неделю. Вместо завтрашнего дня блокировка в Дели продлевается до 5 утра следующего понедельника, - сказал главный министр Дели Арвинд Кеджривал.

По информации РИА Новости, рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,6 миллиона. Дели несколько недель занимал верхние строчки среди штатов Индии по числу новых заболевших коронавирусом. Согласно последним данным, за сутки в городе заболели 6,4 тысячи человек. Всего лечение от коронавируса получают более 66 тысяч.

Карантин в Дели ввели 19 апреля. На время его действия власти распорядились перевести на домашнюю работу все частные офисы, закрыть рестораны, непродовольственные магазины и торговые центры. Также запрещены проведение массовых собраний и мероприятий, ограничено число пассажиров в общественном транспорте и сокращено число гостей на свадьбах и похоронах. Все эти меры применяются параллельно с ночным комендантским часом, действующим в столице Индии с 22.00 до 05.00. Работу в Дели разрешено продолжить органам власти, больницам, полицейским и пожарным участкам, магазинам продуктов, банкам и организациям, поставляющим воду, электричество и услуги по доступу в интернет.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 24,3 миллиона.