Группа "Ирина Кайратовна" встретилась с настоящей Ириной Кайратовной

Участники группы "Ирина Кайратовна" встретились с настоящей Ириной Кайратовной. Она подарила им удостоверение личности, передает zakon.kz.

Гостями программы "Қызық LIVE" стала группа "Ирина Кайратовна". Молодых людей спросили, почему группа так называется.

В целом нет никакого смысла. "Ирина Кайратовна" - это название группы. 19 мая, когда в первый раз выкладывали шоу в YouTube стали думать, как будет называться группа. Отсюда и появилась "Ирина Кайратовна". Кто-то мне в direct отправлял, что в Кызылординской области живет человек по имени Ирина Кайрат кызы. В ее удостоверении было так написано,- ответил один из участников Алдияр Жапарханов.

Ведущие передачи сообщили, что нашли настоящую Ирину Кайратовну. Ее фамилия Мусаева.

Когда ругаемся, мой муж постоянно говорит: "Ну все, началось шоу "Ирины Кайратовны". Муж говорит: "Подай на них в суд, они твое имя используют". Ваша группа очень нравится моим детям, они в восторге от вашего творчества, боготворят, им интересно. Продолжайте в том же самом духе, - сказала Ирина Мусаева и подарила им удостоверение, на котором были изображены все участники.

"Ирина Кайратовна" - творческий коллектив, состоящий из шести человек: Алдияра Жапарханова, Ильи Гуменного, Азамата Маркленова, Жасулана Онгарова, Улана Каирласова и режиссера Куаныша Бейсекова. Творческое объединение появилось в 2017 году.

Читайте также: "Ирина Кайратовна" дала интервью Дудю