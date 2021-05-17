Президент Чехии: склад во Врбетице могли взорвать, чтобы скрыть недостачу

Взрывы на военных складах в чешской деревне в 2014 году могли устроить, чтобы скрыть недостачу хранившихся там боеприпасов. Об этом заявил президент страны Милош Земан, сообщает zakon.kz.

В интервью программе "Президентский пресс-клуб" радиостанции "Частота-1", он рассказал, что в отличие от других политиков не является сторонником только одной версии, имея ввиду подозрения ряда представителей Чехии в причастности России к инциденту.

Земан, встретившийся с министром юстиции Марией Бенешовой в среду, призвал дождаться итогов расследования инцидента во Врбетице, которое ведут правоохранительные органы республики.

"Я доверяю полиции Чехии. Я не доверяю Службе безопасности и информации (контрразведке - прим. ред)", - отметил он, добавив, что рассчитывает на успешное и оперативное завершение этого процесса.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, на данный момент в нем числятся только Чехия и Соединенные Штаты.

Он также назвал глупостью включение Чехии в список недружественных России государств и отметил, что "делать недругов из бывших друзей - это ошибка".