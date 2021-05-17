В ценовом сговоре уличили производителей сахара в Алматинской области

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Алматинской области в формате Open Space провел совещание с участием представителей субъектов, занимающихся производством и оптовой реализацией сахара, передает zakon.kz.

Участников встречи ознакомили с текущей ситуацией на рынке производства и оптовой реализации сахара.

В частности, антимонопольный департамент сообщил о результатах проведенного анализа, по итогам которого в действиях ТОО "Коксуский сахарный завод" и ТОО "Аксу кант" были усмотрены признаки нарушения статьи 170 ПК РК - согласованные действия субъектов рынка, осуществляющих первичную реализацию сахара.

Обоим предприятиям были направлены уведомления об устранении признаков нарушений конкурентного законодательства. ТОО "Коксуский Сахарный Завод"исполнил уведомление Департамента, снизив стоимость реализации сахара в среднем на 10 тенге за 1 кг, - сообщили в антимонопольном ведомстве.

Однако ТОО "Аксу Кант" уведомление Департамента не исполнил, на основании чего в отношении предприятия начато расследование нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции.