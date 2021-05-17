Смерть Асель Айтпаевой: МВД направит следователей в Грузию

МВД Казахстана направит в Грузию оперативно-следственную группу для выяснения обстоятельств смерти казахстанки Асель Айтпаевой, передает корреспондент zakon.kz.

В ближайшее время в соответствии с международным соглашением при координации Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел, МВД Казахстана направит в Грузию оперативно-следственную группу. Их задача изучить все обстоятельства произошедшего и обменяться информацией с грузинской стороной по материалам досудебного расследования, - сообщил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

Он напомнил, что Департаментом полиции Нур-Султана на основании заявления родителей погибшей начато досудебное расследование по статье 128 УК РК в отношении гражданина Мейрамбекова.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания города Нур-Султан. Проводятся следственные действия, досудебное расследование продолжается, - добавил официальный представитель ведомства.

Асель Айтпаева погибла при невыясненных обстоятельствах в Тбилиси в ночь на 5 мая. Девушка выпала из окна девятого этажа.

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Тамила Языкова, Нур-Султан