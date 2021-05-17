Рогатки вошли в число запрещенных предметов в школах – МВД РК

Министерство внутренних дел совместно с министерством образования и науки разработали новый перечень предметов и веществ, запрещенных к проносу в организации образования, передает корреспондент zakon.kz.

Как сообщил председатель комитета административной полиции МВД Мурат Баймукашев, соответствующий приказ находится на регистрации в министерстве юстиции, в мае документ вступит в законную силу.

В число запрещенных предметов включены: оружие, ножи, рогатки, кастеты и подобные предметы. Также к проносу запрещены имитаторы взрывчатых устройств, аэрозольные краски, пиротехнические средства и газовые баллончики, - уточнил Баймукашев на брифинге в МВД.

Ранее стало известно о том, как усилят охрану в школах. Как рассказали на брифинге в МВД, теперь все учреждения образования в Казахстане обязательно будут оснащаться системами видеонаблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, "тревожными кнопками", специализированной охраной и системами допуска.

Тамила Языкова, Нур-Султан