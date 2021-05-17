39 пассажиров с "красным" статусом выявили в столичном аэропорту

За неделю в аэропорту Нур-Султана были выявлены 36 пассажиров с "желтым" статусом, 39 пассажиров с "красным" статусом, сообщает zakon.kz.

Согласно алгоритму пассажиров с "красным" статусом до приезда скорой помощи изолировали, после чего они были госпитализированы.

Пассажирам необходимо заранее до приезда в аэропорт скачать приложение и проверить свой статус, чтобы не создавать давки.

Вопросы по возврату средств в случае недопуска к рейсу следует направлять в авиакомпанию.

У сотрудников аэропорта на входе в здание воздушной гавани есть планшеты. Те пассажиры, которые не имеют смартфонов, могут забить свой ИИН через планшет сотрудников и узнать свой статус. Что касается иностранных пассажиров, которые не имеют ИИН, они могут проверить свой статус через номер своего паспорта в планшете сотрудников аэропорта, иностранцы через номер паспорта, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

С 12 мая полноценно запустили проект Ashyq в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев.

Информация в приложении Ashyq поступает за счет интеграции с общей базой Министерства здравоохранения и определяет статус пассажира: не является ли он носителем вируса в данный момент.