Ужесточить ответственность застройщиков предлагает Единый оператор жилищного строительства

Казахстан планирует побить рекорды по вводу жилья в эксплуатацию – почти 17 млн квадратных метров будет построено до конца 2021 года.

В 2020 году после реорганизации жилищного блока национального управляющего холдинга "Байтерек" и слияния трех дочерних компаний на рынке появился массивный игрок – Единый оператор жилищного строительства (АО "Казахстанская Жилищная Компания"). В его задачи входит не только строительство и девелопмент, но и дальнейшее управление жильем, реализованным по государственным программам.

Вопрос качества, по словам Казахстанской Жилищной Компании, стоит достаточно остро. Сейчас в портфеле компании свыше 22 тысяч квартир в 395 объектах по всему Казахстану. Часть из них, переданных компании в ходе реорганизации от АО "Байтерек девелопмент", являются проблемным из-за многочисленных жалоб на строительные дефекты, а также проблем с инженерным оборудованием. Гарантийные сроки на большинство домов уже истекли, по отдельным объектам застройщики признаны финансово несостоятельными или находятся в процессе судебных разбирательств. Чтобы помочь своим клиентам, компания устраняет проблемы за свой счет.

Недавно был случай в городе Усть-Каменогорск, где из-за несоблюдения технологии строительства происходят разрывы деформационных швов. В одном из домов, сданных по государственной программе в Караганде, имеются проблемы с кровлей. В ближайшее время мы планируем провести масштабное техническое обследование переданных нам объектов, на которые поступают массовые жалобы жителей. По каждому объекту будет принято отдельное решение и проведены соответствующие работы, - рассказал журналистам директор департамента технического мониторинга АО "КЖК" Адильжан Кабылдин.

Чтобы избежать подобных случаев в будующем КЖК планирует внести ряд поправок в законодательство, чтобы ужесточить ответственность всех участников строительного процесса, а также увеличить срок гарантийных обязательств. На сегодня гарантийный срок на несущие и ограждающие конструкции по строительным жилым объектам составляет 10 лет, на инженерное оборудование 3 года, на все остальное – всего 2 года с момента ввода объекта в эксплуатацию. При этом не всегда заселение домов происходит сразу. То есть клиенты могут получить квартиры, гарантии на которые уже истекли.

Мы защищаем интересы наших клиентов, большинство из которых люди, относящиеся к социально-уязвимым слоям населения. Это жилье многие из них ждали долгие годы и еще на протяжении многих лет будут выплачивать за них аренду. Поэтому очень важно, чтобы застройщики несли ответственность за возводимые дома и отвечали за качество на протяжении более длительного срока, - добавил спикер.