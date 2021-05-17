Пришла в гости и выбросилась из окна 9 этажа

15 мая около 15:00 в Атырау женщина выбросилась из окна 9 этажа, сообщает zakon.kz.

Тело отправлено на экспертизу, говорится в сообщении пресс-службы ДП области.

По данному факту проводится расследование по части 1 статьи 105 УК РК "Доведение до самоубийства".

Как пишет azh.kz, женщина приехала из пригородного села и пришла в гости к своим знакомым.

Информацию в департаменте полиции подтвердили, однако в подробности вдаваться не стали, ссылаясь на 201-ю статью УПК РК.