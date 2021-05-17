Путин, Токаев и Назарбаев обсудили укрепление отношений между странами

Президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, сообщает zakon.kz.
Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.
В ходе телефонного разговора с участием Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был подтвержден взаимный настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства.
Лидеры условились поддерживать дальнейшие контакты.
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