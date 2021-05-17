Лукашенко разрешил разгонять протесты боевой техникой

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который разрешает органам внутренних дел применять боевую и специальную технику для пресечения массовых беспорядков, передает zakon.kz.

Кроме того, силовики смогут запрещать видео и фотосъемку и проводить личный досмотр и досмотр транспорта при задержании, пишет Lenta.ru.

Сотрудники правоохранительных органов не будут нести ответственность за вред, причиненный в результате применения физической силы, спецсредств, техники или оружия, если это применение осуществлялось в соответствии с требованиями закона.

В Беларуси с августа прошлого года продолжаются массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых президентских выборов. Первые митинги жестко разгонялись. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или бежали из страны. Сам Лукашенко не раз заявлял, что за происходящими акциями стоят внешние силы.

В начале мая в Германии четыре адвоката обратились в прокуратуру с требованием возбудить дело против Лукашенко и его силовиков. Юристы представляют интересы 10 белорусов, которые заявили о задержаниях на незначительных основаниях, пытках и жестоком обращении.

"Их удерживали в чрезвычайно тесных камерах и автозаках, на протяжении нескольких дней они подвергались физическому насилию, их унижали, им угрожали, оскорбляли и подвергали другим унижениям", — отметили защитники.