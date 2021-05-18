Эрдоган проклял правительство Австрии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре заявил, что проклинает правительство Австрии и федерального канцлера Себастьяна Курца, сообщает zakon.kz.

Как передает РИА Новости, причиной такого поведения турецкого лидера стало демонстративное вывешивание на правительственных зданиях в Австрии флагов Израиля.

Я проклинаю австрийское правительство, которое вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера. Поднять на своем государственном здании флаг террористического государства — значит, отождествлять себя с террором. Видимо, Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Как пояснял австрийский канцлер Себастьян Курц, флаг Израиля подняли над зданием его администрации в знак солидарности, так как "террористические атаки" против еврейского государства "заслуживают самого решительного осуждения". Вслед за ведомством канцлера так же поступил и австрийский МИД.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценили в более чем 500 человек.