Эрдоган проклял правительство Австрии из-за поддержки Израиля

18 мая 2021, 06:03
Фото: РБК

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что проклинает австрийские власти за то, что они вывесили флаги Израиля на госучреждениях, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Выступление турецкого лидера состоялось 17 мая в Анкаре.

Проклинаю австрийское государство, вывесившее флаги Израиля на здании офиса канцлера. Вывешивать флаг террористического государства на здании госучреждения — значит быть заодно с террором. Австрия, по всей видимости, пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею [в прошлом] геноцид евреев, — заявил он.

Он также добавил, что все остальные государства, выразившие поддержку действиям Израиля в секторе Газа, "останутся в истории как страны, потворствовавшие убийству детей".

В конце марта израильские власти решили выселить несколько арабских семей из их домов в Восточном Иерусалиме. Местные жители вышли на акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией. В результате столкновений пострадали более 200 человек.

10 мая ХАМАС начал обстрелы израильских городов. В ответ Израиль начал бомбардировки сектора Газа, где находятся основные вооруженные силы организации.

По данным палестинского Минздрава, к 17 мая из-за израильских ракетных ударов погибли 198 человек. Днем ранее ведомство говорило также о 21 погибшем при подавлении протестных акций на Западном берегу реки Иордан. С израильской стороны погибли более десяти человек


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?