DGP: Россия устала от Лукашенко, но ей нужен пропагандистский успех

Польский автор рассказал о стратегических планах Москвы, описывая процесс постепенного поглощения Беларуси Россией, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

События в Беларуси в ближайшее время вновь начнут развиваться быстрее. Лукашенко пытается тянуть время. Он туманно, но все же объявил о своем гипотетическом уходе и указал на возможных преемников. Но вряд ли это изменит стратегические планы Москвы, рассуждает польский автор.

Описывая процесс постепенного поглощения Беларуси Россией, Будзиш в том числе демонстрирует, каким образом сама белорусская оппозиция углубляла и подталкивала вперед этот процесс, чему способствовали пассивная позиция Запада.

Россия устала от Лукашенко, но ей нужен пропагандистский успех для внутреннего потребления. Она старается одним махом и избавиться от "батьки", и получить полный контроль над Беларусью, лучше всего — в рамках демократического процесса или хотя бы его убедительной имитации. То, что мы сейчас наблюдаем, то есть поддержка Лукашенко с одновременным выставлением ему солидного счета в виде выдвижения очередных требований, — лишь тактическая игра, предшествующая решающему шагу, - пишет Марек Будзиш в своей книге "Иллюзия свободной Беларуси".

Кремлю при этом помогает то, что в Беларуси даже либеральные демократы скорее не занимают антироссийскую позицию, а также то, что в предыдущие годы он сохранил значительное влияние в белорусской экономике, центральной администрации, армии, СМИ и особенно в спецслужбах. Сейчас, однако, этого негласного совместного управления Беларусью, которое в предыдущие годы делала возможным непростая дружба с Лукашенко, путинской команде стало мало.