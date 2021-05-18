Цой заявил о стабилизации эпидситуации с коронавирусом

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

По словам главы Минздрава, Казахстан находится в "желтой" зоне. В "красной" зоне находится шесть регионов - города Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская и Атырауская области. В "желтой" зоне находится пять регионов - Актюбинская, Алматинская, Павлодарская, Костанайская области и Шымкент.

Остальные шесть регионов в "зеленой" зоне.

В настоящее врем наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости и постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации. Так, за последние две недели заболеваемость снизилась на 20%. Занятость коек в разрезе регионов по состоянию на май текущего года составляет 36%, реанимационных коек - 28%, - сообщил Алексей Цой на заседании правительства.

Он отметил, что высокая занятость инфекционных коек зарегистрирована в Нур-Султане - 49% и Алматинской области - 45%. Реанимационных коек в Нур-Султане - 42% и Алматы - 47%.

Тамила Языкова, Нур-Султан