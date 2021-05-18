Жители каких городов Казахстана не любят платить за комуслуги

Задолженность потребителей за коммунальные услуги составляет порядка 15,4 млрд тенге и это больше чем в прошлом году на 600 млн тенге. Об этом на заседании правительства рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня, дебиторская задолженность потребителей за коммунальные услуги составляет порядка 15,4 млрд тенге, по сравнению с прошлым годом отмечается увеличение на 600 млн тенге. В 2020 году она была 14,825 млрд тенге, - сказал Атамкулов.

Больше всего оказались должны жители трех городов и двух областей.

Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в городах Шымкенте 3 млрд тенге; Нур-Султане - 2,9 млрд тенге; Алматы - 2,5 млрд тенге; а также Кызылординской - 1,2 млрд тенге и Мангистауской области - 1 млрд тенге, - перечислил министр.

По его словам, для погашения и снижения дебиторской задолженности акиматам нужно усилить работу с должниками.

Оксана Скибан, Нур-Султан