В каком городе Казахстана больше всего любят доллары – исследование

Валютный рынок Казахстана в конце 2025 года показывает гиперповышенную активность на фоне укрепления тенге. Так, только в ноябре чистая покупка долларов составила 234,7 млрд тенге, что на 1% больше по сравнению с октябрем, сообщает Zakon.kz.

Центр валютного спроса

Если смотреть на картину с региональной точки зрения, Алматы остается абсолютным лидером. В ноябре 2025 года в этом городе объем чистой покупки долларов составил 103,1 млрд тенге, что составляет 44% от общереспубликанского спроса. Этот показатель стал самым высоким за последние два года, что подчеркивает серьезное укрепление позиций южной столицы как финансового центра Казахстана.

Интересно, что в сопоставимых ценах, если учитывать инфляцию, текущий уровень покупок валюты в Алматы можно смело считать максимальным с декабря 2023 года.

Зачем горожане так активно покупают доллар? Ответ лежит в высокой финансовой активности региона, развитой торговле, объеме инвестиций и сбережений в иностранной валюте.

Астана и Шымкент: охлаждение интереса

В отличие от Алматы, в двух других крупных городах страны – Астане и Шымкенте – наблюдается снижение спроса на доллар. В Астане чистая покупка сократилась на 33% по сравнению с октябрем, составив 16,8 млрд тенге. Это также касается и Шымкента, где спрос упал, но не так резко.

Этот тренд можно объяснить несколькими факторами. В этих городах есть большая зависимость от бюджетных циклов и государственных расходов, что сказывается на валютных операциях.

Региональный рынок

В регионах Казахстана наблюдается более скромный интерес к доллару. Хотя в таких областях, как Мангистауская, Актюбинская и Атырауская, спрос на доллар сохраняется на уровне 8-11 млрд тенге, это значительно меньше, чем в Алматы и Астане. Валютные операции в этих регионах больше связаны с локальными нуждами: покупка валюты для бизнеса, сезонные колебания и потребности местных жителей.

Тем не менее даже в этих областях наблюдается рост покупок долларов по сравнению с прошлым годом, что может быть связано с растущим интересом к стабильным валютам на фоне глобальной неопределенности.

Фото: Zakon.kz

Рубль, евро и юань как периферийные валюты

В ноябре зафиксирован отток рубля на 18,6 млрд тенге, что указывает на долгосрочную тенденцию его потери позиций. В Астане и Алматы объем продаж рубля значительно превышает покупку, что подтверждает сокращение интереса к российской валюте среди населения Казахстана.

Интерес к евро и китайскому юаню остается ограниченным. Евро в ноябре показывал чистую покупку на 14,2 млрд тенге (в 16 раз меньше покупок доллара). Евро продолжают покупать в основном для личных нужд – поездок, сбережений, международных расчетов, но он не конкурирует с долларом за статус основной валюты сбережений.

Что касается китайского юаня, то здесь ситуация и вовсе уникальная: несмотря на растущие экономические связи с Китаем, чистый спрос на юань составил всего 135,4 млн тенге. В некоторых областях был зафиксирован даже его отток. Это подтверждает, что юань остается валютой транзакций, но не сбережений. Проблема в ограниченности его использования для повседневных нужд населения Казахстана.

Что же ждет рынок в 2026 году? Если тенденция по укреплению тенге сохранится, можно ожидать дальнейший рост спроса на доллар, особенно, если курс USD/KZT будет держаться около отметки 500 тенге.

В конце добавим, что 30 декабря 2025 года по итогам дневных торгов на бирже KASE курс доллара в тенге зафиксирован на уровне 502,57 тенге.