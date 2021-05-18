Появились эскизы памятника Батырхану Шукенову

Конкурс на лучшую эскиз-идею памятника Батырхану Шукенову продлится до конца мая, передает zakon.kz.
Уже появились первые эскизы, на которых композитор изображен в разных вариациях, в том числе с любимым музыкальным инструментом - саксофоном.
Памятник талантливому певцу и композитору Батырхану Шукенову планируется установить в городском парке Нур-Султана. Проект будет осуществляться за счет спонсорских средств.
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18 мая композитору исполнилось бы 59 лет. Новость о смерти потрясла всю страну и многомиллионную армию поклонников.
Как сообщили в акмате столицы предложения по эскизам можно высылать на платформу Birge – с правой стороны в нижнем углу "Обратная связь", также на почту centerofurbanism@gmail.com.
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