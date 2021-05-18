Трансгендеры устроили потасовку в Нур-Султане

Нестандартная потасовка произошла возле одного торгового дома в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

Ранее в социальных сетях появилось видео с участием трансгендеров.

Автор ролика утверждает, что один из организаторов конфликта - девушка-трансгендер в черном платье - распылила газовый баллончик в общественном месте.

Сама же "девушка" заявляет в разговоре: "Я - трансгендер, я поменяла пол".

На видео присутствует ненормативная лексика!

В полиции Нур-Султана отметили, что всех участников доставили в участок.

16 мая в 20.38 на канал "102" поступило сообщение о том, что возле ТД "Астаналық" происходит конфликт между молодыми людьми. Все участники инцидента задержаны и доставлены в Управление полиции района "Байкоңыр". Возбуждено административное производство, - уточнили в ведомстве.