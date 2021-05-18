Токаев проведет заседание Высшего Евразийского экономического совета 21 мая

21 мая состоится очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) под председательством Касым-Жомарта Токаева, сообщает zakon.kz.

В мероприятии примут участие почетный председатель ВЕЭС, Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никола Пашинян, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, - сообщил Берик Уали на странице в Facebook.

Также планируется участие президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в качестве глав государств-наблюдателей при ЕАЭС.

В ходе заседания ВЕЭС, которое состоится в режиме видеоконференцсвязи, будут обсуждены приоритетные вопросы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и рассмотрены задачи на среднесрочную перспективу. Отдельное внимание будет уделено интеграционному взаимодействию в посткризисный период и устранению препятствий на внутреннем рынке Союза, - уточнил пресс-секретарь Токаева.