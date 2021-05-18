Курьеры Wolt продолжили бастовать в Алматы

В Алматы пока не закончилась история с курьерами Wolt, которые устраивают массовые сбора у офиса из-за недовольства оплатой труда, передает zakon.kz.

Накануне появилась информация о том, что компания Wolt заблокировала в своей системе около 40 бастовавших ранее курьеров. В компании им пояснили, что это было связано с нарушениями соглашения о предоставлении услуг или местного законодательства.

Сегодня, 18 мая, курьеры снова собрались у офиса компании для новой акции протеста.

В компании Wolt прокомментировали ситуацию.

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Только что мы провели встречу с курьерами и представителями акимата в Алматы, где огласили следующее:

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- Мы откладываем изменения в системе оплаты и возвращаем прежние тарифы – до дальнейшего уведомления.

- Вместе с акиматом, мы продолжим работу по изучению нашей модели и запланированных изменений в ближайшие две недели – и постараемся сделать ее справедливой для каждого, - сказано в сообщении компании.

Информацию о блокировке некоторых курьеров из-за участия в митингах там опровергли.

За прошедшую неделю нашим сотрудникам поступили серьезные угрозы, в результате которых мы были вынуждены заблокировать работу четырех курьеров-партнеров. Каждый случай был передан в правоохранительные органы. Мы ценим мнение каждого партнера и прислушиваемся к их отзывам. Но не потерпим угроз или актов насилия – как в сообществе курьеров, так и среди наших сотрудников. Также, мы временно приостановили сотрудничество с 14 партнерами из-за операционных нарушений. Получив оплату наличными от клиентов, курьеры не вносили сумму на счет. Это является прямым нарушением нашего соглашения. После сегодняшней встречи, мы решили пойти навстречу партнерам и восстановить всех курьеров, заблокированных на прошлой неделе – с предварительным уведомлением, - резюмировали в компании.