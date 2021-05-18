Что стало с музыкантами, которые обрели мировую славу благодаря "Евровидению"

За 65 лет существования конкурса "Евровидение" его участниками становилось множество талантливых исполнителей, сообщает zakon.kz.

AdMe.ru рассказал, как сложились судьбы музыкантов и смогли ли они добиться всемирного признания.

Группа "‎Тату"‎ (2003)

Фото: © Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News, © official_juliavolkova / Instagram, © lenakatina / Instagram

Лена Катина и Юля Волкова не смогли наладить отношения после распада группы "Тату" в 2011 году и не общаются до сих пор. Лена продолжает заниматься музыкой — выпускает синглы, мини-альбомы, участвует в съемках различных телешоу, а также в одиночку воспитывает сына и увлекается психологией. Юля тоже в разводе, имеет 2 детей. Она не занималась музыкальной деятельностью вплоть до 2020 года, пока не приняла участие в шоу "Суперстар! Возвращение".

Руслана (2004)

Фото: © East News, © Ruslana / Facebook

В этом году народной артистке Украины и исполнительнице хита "Wild Dances", который принес ей победу на "Евровидении", исполняется 48 лет. Руслана активно выпускает новые треки и клипы, занимается спортом и танцами, а также является ярым защитником окружающей среды. Даже ее экодом, в котором она проживает со своим супругом, обеспечивается чистой энергией ветра, солнца и земли. Также певица охотно делится моментами личной жизни на своей странице в инстаграме.

Верка Сердючка (2007)

Фото: © Vitaly KORZHUKOV / East News, © xfactorstb / Instagram

Эпатажная Верка Сердючка, он же Андрей Данилко, радует поклонников своим творчеством вот уже на протяжении почти 30 лет. В 2018 году Данилко в образе Сердючки провел прощальный тур по Украине и заявил о прекращении карьеры. Но в 2020 году объявил о своем возвращении, выпустил музыкальный альбом и даже изъявил желание представлять свою страну на "Евровидении-2020". Сейчас артист принимает участие в съемках тревел-шоу "Орел и решка", а также является одним из судей на шоу "Маска".

Мария Шерифович (2007)

Фото: © East News, © serifovic / Instagram

У себя в Сербии Мария и сейчас весьма популярна. Число подписанных на ее страницу в Instagram приближается к миллиону, а сама певица кардинально сменила имидж, пишет песни и выступает с концертами. Она любит путешествовать и проводить время с близкими, а также без ума от детей и своего пса — английского бульдога по кличке Гладиатор.

Александр Рыбак (2009 и 2018)

Фото: © imago stock&people / East News, © rybakofficial / Instagram

35-летний норвежский певец белорусского происхождения все так же продолжает заниматься музыкой, но его былая популярность постепенно сходит на нет. Александр не отчаивается — активно ведет свои социальные сети и общается с преданными поклонниками, записывает дуэты с другими музыкантами и продолжает играть на скрипке. Летом 2020 года Рыбак откровенно признался, что на протяжении 11 лет был зависим от лекарственных препаратов, чем поверг в шок своих фанатов.

Ell & Nikki (2011)

Фото: © AP / East News, © ELDAR / YouTube, © nigarjamal.official / Instagram

Изначально молодые люди пришли на отборочный тур по отдельности и выступали каждый со своей композицией, но организаторы приняли решение объединить их и отправить на конкурс дуэт. Игра стоила свеч, и рискованный шаг привел Азербайджан к победе.

Практически сразу же после "Евровидения" музыканты начали заниматься сольной карьерой, причем довольно успешно. Эльдар пишет и исполняет песни, с завидной периодичностью выпускает клипы, снимается в кино. Нигяр замужем, имеет 2 дочерей, работает моделью и телеведущей.

Лорин (2012)

Фото: © AFP / East News, © tv4play.se

Шведская певица со своей композицией "Euphoria" произвела настоящий фурор на "Евровидении". К слову, ее главными конкурентами стали "Бурановские бабушки", которые в итоге заняли 2-е место.

На сегодняшний день Лорин успешна и востребована в Скандинавии и Европе, участвует в съемках рекламы и ТВ-шоу, записывает новые треки и готовится к выходу очередного клипа. Сама девушка предпочитает здоровый образ жизни, занимается танцами, йогой и медитациями. Также певица ведет активную борьбу за права людей и детей в разных странах мира (Африка, Афганистан и др.).

Бабушки из Бураново (2012)

Фото: © East News, © Моя Удмуртия / YouTube

Увы, но группе больше не принадлежит название "Бурановские бабушки", а также все авторские права на песни, включая знаменитую "Party For Everybody". Был набран новый, более молодой состав участниц, а бывшие солистки теперь выступают под другим названием — "Бабушки из Бураново". Причина банальна: ансамбль не стал продлевать свой контракт из-за разногласий с продюсером в 2014 году.

На вырученные от концертов деньги бабушки профинансировали строительство храма в родной деревне, а теперь строят дом милосердия. К сожалению, в 2019 году ушла из жизни Наталья Пугачева, которую все запомнили как самую маленькую и милую вокалистку.

Кончита Вурст (2014)

Фото: © AP / East News, © conchitawurst / Instagram

Провокационный и эпатажный образ Тома Нойвирта под сценическим псевдонимом Кончита Вурст не оставил равнодушным никого. Несколько лет назад Том заявил, что образ Кончиты постепенно себя изжил и ему хочется попробовать себя в новом амплуа — более мужественном и брутальном.

Певец продолжает заниматься музыкой, участвует в дерзких фотосессиях, выпускает новые клипы, но, увы, сейчас его творчество оценивают по достоинству лишь преданные фанаты.

Монс Сельмерлев (2015)

Фото: © AFP / East News, © manszelmerlow / Instagram

После победы на "Евровидении" шведский певец продолжает писать и исполнять песни, выпускать клипы и принимать участие в различных телешоу. Также Монс занимался озвучиванием таких мультфильмов, как "Планета 51" и "Рапунцель: Запутанная история". Певец женат, воспитывает 2 сыновей, свободное время посвящает спорту и благотворительности.

Джамала (2016)

Фото: © AA / ABACA / East News, © jamalajaaa / Instagram

После победы в конкурсе "Евровидение-2016" Джамале было присвоено почетное звание "Народный артист Украины". Она выпустила 6 студийных альбомов, последний из которых был представлен в марте 2021 года, проявила себя как актриса в фильме "Полина", записала песни к знаменитым мультфильмам "Руслан и Людмила: Перезагрузка" и "Ральф против интернета". Также являлась наставником таких популярных проектов, как "Голос страны" и "Голос. Дети". Певица счастлива в браке и растит 2 сыновей.

Салвадор Собрал (2017)

Фото: © AP / East News, © Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

Как известно, у Собрала было серьезное врожденное заболевание — порок сердца. Через полгода после победы на "Евровидении" певцу успешно провели сложнейшую операцию по пересадке сердца. Восстановившись, португалец кардинально сменил имидж и вернулся к музыкальной деятельности. Сейчас он пишет песни, выпускает альбомы и клипы, выступает на концертах.

Нета (2018)

Фото: © Dpa / picture-alliance / East News, © nettabarzi / Instagram

Харизматичная певица из Израиля покорила весь мир своим голосом, непосредственностью и эффектной внешностью. После победы на "Евровидении" Нета Барзилай выпустила два успешных альбома, ее музыкальные клипы набирают миллионы просмотров, а на страницы в социальных сетях подписана армия фанатов. Известно, что девушка не замужем и о личной жизни предпочитает не распространяться.

"Евровидение-2021" стартовало 17 мая в Роттердаме. Конкурс пройдет с 18 по 22 мая.