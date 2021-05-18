Казахстанский поэт и общественно-политический деятель Олжас Сулейменов празднует день рождения, передает zakon.kz.

Сегодня, 18 мая, ему исполнилось 85 лет.

Олжас Сулейменов родился в 1936 году в Алма-Ате (ныне Алматы). В 1959 году окончил геологоразведочный факультет Казахского государственного университета. В том же году поступил в Литературный институт им. А. М. Горького в Москве на отделение поэтического перевода, но в 1961 году был вынужден прервать учебу.

В разные годы был председателем Казахского комитета по связям с писателями стран Азии и Африки, председателем Госкомитета КазССР по кинематографии, председателем Союза писателей Казахстана, послом Казахстана в Италии и по совместительству в Греции, представителем Казахстана в ЮНЕСКО. Много лет был депутатом Верховного Совета КазССР.

В 1989 году стал инициатором и лидером движения "Невада — Семипалатинск". Движение выступало за закрытие Семипалатинского ядерного полигона и других ядерных полигонов мира. В результате его деятельности был достигнут Договор о запрещении ядерных испытаний. Договор подписали большинство стран мира.

Среди его произведений есть "Земля, поклонись человеку!", "Глиняная книга", "АЗ и Я", "Аргамаки", "Азиатские костры".

Редакция zakon.kz поздравляет Олжаса Сулейменова с днем рождения.